В приквеле «Игры престолов» могут появиться мамонты

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Съёмки пилота «Игры престолов» с рабочим названием «Кровавая луна» стартовали совсем недавно, а особо любопытствующие жители Северной Ирландии уже рыщут в окрестностях съёмочных площадок в надежде разжиться эксклюзивной информацией. Помимо снимков, демонстрирующих скопления штатных трейлеров и грузовиков, появились фотографии знаков, указывающих направление, в котором расположено место съёмок.

В отличие от знаменитых указательных знаков с аббревиатурой GOT, использовавшихся во время производства «Игры престолов», знак приквела обходится без букв и представляет собой лаконичное изображение мамонта. Само собой, он может быть лишь символической отсылкой к тому факту, что снимается приквел основной истории, с другой стороны, учитывая официально объявленную временную линию сюжета, наличие в нём мамонтов более чем оправдано, особенно если вспомнить, что эти древние животные появлялись и в экранизации.

До среды съёмки будут проходить в окрестностях пещер Марбл Арч, а позже переберутся на новое место.

Действие приквела разворачивается за тысячи лет до событий саги, на закате легендарной Эры Героев, когда мир людей постепенно погружался в ледяную тьму. Предыстория расскажет о «рождении» белых ходоков, событиях из жизни первых Старков и раскроет важнейшие тайны великой эпохи.

В пилоте снимаются Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Миранда Ричардсон, Тоби Регбо, Джон Симм, Ричард Маккейб, Наоми Аки, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Джорджи Хенли, Алекс Шарп и другие.

Эпизод снимает С. Дж. Кларксон («Банши»). Сценарий написал Джордж Мартин в соавторстве с шоураннером Джейн Голдман («Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба»). Производством занимается The Paint Hall.