Телеовощи. Выпуск 289: Посмотреть и забыть

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:04 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:47 —
|Новости
|57:42 —
|Отвечаем на вопросы
|01:07:46 —
|«Джетт» (Jett) — 1x01 (премьера)
|01:17:35 —
|«Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Too Old To Die Young) — 1x01 (премьера)
|01:29:50 —
|«Безделушки» (Trinkets) — 1x01 (премьера)
|01:32:08 —
|«Город на холме» (City on a Hill) — 1x01 (премьера)
|01:51:30 —
|«Эйфория» (Euphoria) — 1x01 (премьера)
|02:09:56 —
|«Благие знамения» — 1x03—04
|02:23:11 —
|«Болотная тварь» — 1x03
|02:33:50 —
|«Чёрное зеркало» — 5x03 (финал сезона)
|02:53:59 —
|«Спецагент Арчер» — 10x04
|02:57:51 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x14 (впечатления Юры и Льва)
|03:05:01 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x05 (впечатления Льва)
|03:13:38 —
|«Психопаспорт» — 1x09 (впечатления Ларисы и Юры)
|03:25:44 —
|«Звёздный путь» — 3x22 (впечатления Юрия)
|03:37:02 —
|«Возвращение в Брайдсхед» — 1x03 (впечатления Ларисы)
|03:52:14 —
|«Хэппи!» — 2x08
|04:01:51 —
|Благодарим наших спонсоров
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