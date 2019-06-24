«Карнивал Роу» — свежий тизер тёмного фэнтези от Гильермо дель Торо

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий тизер фэнтезийного триллера «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь. Короткий ролик рисует безмолвную картину прибытия волшебных иммигрантов в неприветливый город людей. Восьмисерийный первый сезон выйдет 30 августа.

С некоторых пор жителям Бурга приходится уживаться со сказочными существами, бежавшими в город из разорённых войной земель. Напряжение между коренными жителями и иммигрантами неуклонно растёт. В придачу ко всем бедам по улицам перенаселённого города бродит серийный убийца; но власти уже идут по его следу.

В неовикторианском детективе также снимаются Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие. Автор идеи — Гильермо дель Торо. Первый сезон снял Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию шоураннера Рене Эчеваррии («Тёмный ангел», «4400»). Производство курирует Legendary Television.