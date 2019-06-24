 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и Грег Киннир планируют поучастовать в экранизации «Противостояния» Стивена Кинга Ноль кадров в секунду. Выпуск 269. E3 2019: Из виара в Кащенко Новости аниме — лучшее за неделю По «Осенним визитам» Сергея Лукьяненко во Владивостоке снимут сериал Экранную вселенную «Дюны» расширит сериал «Дюна: Сестринство» для потокового сервиса WarnerMedia
4
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Карнивал Роу» — свежий тизер тёмного фэнтези от Гильермо дель Торо

Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий тизер фэнтезийного триллера «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь. Короткий ролик рисует безмолвную картину прибытия волшебных иммигрантов в неприветливый город людей. Восьмисерийный первый сезон выйдет 30 августа.

С некоторых пор жителям Бурга приходится уживаться со сказочными существами, бежавшими в город из разорённых войной земель. Напряжение между коренными жителями и иммигрантами неуклонно растёт. В придачу ко всем бедам по улицам перенаселённого города бродит серийный убийца; но власти уже идут по его следу.

В неовикторианском детективе также снимаются Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие. Автор идеи — Гильермо дель Торо. Первый сезон снял Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию шоураннера Рене Эчеваррии («Тёмный ангел», «4400»). Производство курирует Legendary Television.

4 Обсудить
Темы
 
Видео Карнивал Роу
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Карнавальная шумиха» — первый тизер и постер фэнтези-триллера от Гильермо дель Торо
 
«Подлый Пит» закрыт после третьего сезона
 
«Карнивал Роу» — свежий тизер тёмного фэнтези от Гильермо дель Торо

Тоже интересно

 
Кино «Апгрейд» — трейлер без цензуры
 
Кино Новый «Спаун» будет полностью лишён веселья
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Гуляй, Вася!»
 
Кино Шорт-лист претендентов на роль Бэтмена
 
Телеовощи. Выпуск 269: Главный вопрос
 
Кино Кристиан Бэйл понял, что может умереть
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
DLC, онлайн-функции и размер игры - появилась новая информация о Fire Emblem: Three Houses для Nintendo SwitchThe Last Night - разработчики стильного сайдскроллера в сеттинге киберпанка нуждаются в инвесторахNintendo прикрыла созданную энтузиастом браузерную королевскую битву по Super Mario Bros.Обзор Мор (Pathologic 2)Большая или маленькая? Прояснилась ситуация с грудью Тифы в ремейке Final Fantasy VII

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru