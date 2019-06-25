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«Крик» — трейлер третьего сезона всеми забытого телеслэшера

Канал MTV несколько лет возился с третьим сезоном «Крика», чтобы в конце концов сплавить его на VH1. Продолжение подросткового слэшера с новым актёрским составом и подзаголовком «Воскрешение» (Resurrection) выйдет на экраны в июле. Это подтверждает и первый выпущенный кабельным каналом трейлер.

В шестисерийном третьем сезоне, который покажут за три дня с 8 по 10 июля, снимаются Кеке Палмер, Арджей Сайлер, Джессика Сула, Джорджия Уигхэм, Джуллиан Йао Джиоиелло.

События продолжения-ребута никак не связаны с происходившим в предыдущих сезонах. В сюжет вернётся классическая, известная по фильмам маска, и это станет её телевизионным дебютом. К тому же, Роджер Джексон, озвучивавший убийцу в кинотрилогии, подарит свой голос Призрачному лицу в третьем сезоне.

В центре истории — Дион Эллиот, звезда местной футбольной команды, чьё трагическое прошлое возвращается, угрожая разрушить его с трудом достигнутую возможность обрести лучшее будущее. Вдобавок смертельной опасности подвергаются друзья главного героя.

Исполнительными продюсерами проекта значатся Куин Латифа («Звезда»), Шаким Компер, Янели Арти и шоураннер Бретт Мэттьюз («Дневники вампира», «Сверхъестественное»).

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