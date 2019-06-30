Новые сериалы 1–7 июля

Сезон 3

Netflix

На дворе 1985 год, Хоукинс, штат Индиана, лето в самом разгаре. Школа позади, в городе открылся новейший торговый центр, а ребятишки из Хоукинса на пороге взросления. Любовь расцветает и усложняет отношения в команде, поэтому друзьям предстоит решить, как, взрослея, не отдалиться друг от друга. Между тем опасность нарастает. Городу угрожают старые и новые враги, напоминая Одиннадцатой и её друзьям: зло не дремлет — оно эволюционирует. Дабы выжить, ребята должны сплотиться и помнить, что дружба всегда сильнее страха.