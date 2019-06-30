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Новые сериалы 1–7 июля

Первая неделя июля отметится отсутствием многосерийных премьер. В ближайшие семь дней самым важным событием в сериальном мире станет выход восьмисерийного третьего сезона «Очень странных дел» на потоковом сервисе Netflix.

Понедельник, 1 июля

 
Сезон3
HBO
Развод Divorce

комедия

В ролях Сара Джессика Паркер, Томас Хейден Чёрч, Молли Шеннон, Талия Болсам, Чарли Килгор, Стерлинг Джеринс

Создатель Шэрон Хорган

Главная героиня Фрэнсис решает пересмотреть свою жизнь и приходит к выводу, что ей нужен развод; однако выясняется, что развестись и начать всё с чистого листа — задача не из простых.

Видео

Четверг, 4 июля

 
Сезон3
Netflix
Очень странные дела Stranger Things

драма, мистика

В ролях Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин

Создатель Мэтт Даффер, Росс Даффер

На дворе 1985 год, Хоукинс, штат Индиана, лето в самом разгаре. Школа позади, в городе открылся новейший торговый центр, а ребятишки из Хоукинса на пороге взросления. Любовь расцветает и усложняет отношения в команде, поэтому друзьям предстоит решить, как, взрослея, не отдалиться друг от друга. Между тем опасность нарастает. Городу угрожают старые и новые враги, напоминая Одиннадцатой и её друзьям: зло не дремлет — оно эволюционирует. Дабы выжить, ребята должны сплотиться и помнить, что дружба всегда сильнее страха.

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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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