Новые сериалы 1–7 июля

Первая неделя июля отметится отсутствием многосерийных премьер. В ближайшие семь дней самым важным событием в сериальном мире станет выход восьмисерийного третьего сезона «Очень странных дел» на потоковом сервисе Netflix.
Понедельник, 1 июля
комедия
В ролях Сара Джессика Паркер, Томас Хейден Чёрч, Молли Шеннон, Талия Болсам, Чарли Килгор, Стерлинг Джеринс
Создатель Шэрон Хорган
Главная героиня Фрэнсис решает пересмотреть свою жизнь и приходит к выводу, что ей нужен развод; однако выясняется, что развестись и начать всё с чистого листа — задача не из простых.
Четверг, 4 июля
драма, мистика
В ролях Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин
Создатель Мэтт Даффер, Росс Даффер
На дворе 1985 год, Хоукинс, штат Индиана, лето в самом разгаре. Школа позади, в городе открылся новейший торговый центр, а ребятишки из Хоукинса на пороге взросления. Любовь расцветает и усложняет отношения в команде, поэтому друзьям предстоит решить, как, взрослея, не отдалиться друг от друга. Между тем опасность нарастает. Городу угрожают старые и новые враги, напоминая Одиннадцатой и её друзьям: зло не дремлет — оно эволюционирует. Дабы выжить, ребята должны сплотиться и помнить, что дружба всегда сильнее страха.