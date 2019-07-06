Съёмки третьего сезона «Американских богов» начнутся в сентябре

Натерпевшиеся «Американские боги», без необходимости продлённые кабельным каналом Starz на третий сезон, в скором времени вернуться в активное производство. Портал HN Entertainment сообщает, что съёмки продолжения стартуют 30 сентября в Торонто и завершатся 6 марта. О дате выхода пока никто даже не заикается.

Этой весной проект обрёл нового шоураннера в лице Чарльза «Чика» Игли («Щит», «Хемлок Гроув»), на чьи плечи легла ответственность за доведение до ума третьего сезона, который ни при каких обстоятельствах не должен повторить печальную судьбу второго как за кулисами, так и на экране. Затянувшееся производство, финансовые споры и кадровые перестановки дурно сказались в том числе на рейтинговых показателях проекта. Поправит ли как-то ситуацию третий сезон, пока остаётся только гадать.

Экранизация одноимённого тёмного фэнтези Нила Геймана повествует о мире древних и новых богов, крайне неторопливо собирающихся на битву за веру человечества. В сериале снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие. Производство курируют урезавшие бюджет сериала скареды из FremantleMedia North America.