«Другая жизнь» — трейлер космической драмы с Кэти Сакхофф

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Спустя всего пару дней после публикации тизера Netflix выкатил полноценный трейлер научно-фантастической драмы «Другая жизнь». 10-серийный первый сезон выйдет на Netflix 25 июля.

Астронавт Нико Брекинридж в исполнении Кэти Сакхофф возглавляет команду межзвёздного корабля, отправившегося на родину загадочного артефакта, недавно приземлившегося на нашей планете. По прибытии на место экипажу корабля предстоит столкнуться со смертельной опасностью, из-за которой под угрозой оказывается не только миссия исследовательской группы, но и всё население Земли.

В сериале снимаются Тайлер Хэклин, Джастин Чэтвин, Сэмюэл Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр и другие. Аарон Мартин является создателем, шоураннером и исполнительным продюсером проекта.