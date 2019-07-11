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«Другая жизнь» — трейлер космической драмы с Кэти Сакхофф

Спустя всего пару дней после публикации тизера Netflix выкатил полноценный трейлер научно-фантастической драмы «Другая жизнь». 10-серийный первый сезон выйдет на Netflix 25 июля.

Астронавт Нико Брекинридж в исполнении Кэти Сакхофф возглавляет команду межзвёздного корабля, отправившегося на родину загадочного артефакта, недавно приземлившегося на нашей планете. По прибытии на место экипажу корабля предстоит столкнуться со смертельной опасностью, из-за которой под угрозой оказывается не только миссия исследовательской группы, но и всё население Земли.

В сериале снимаются Тайлер Хэклин, Джастин Чэтвин, Сэмюэл Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр и другие. Аарон Мартин является создателем, шоураннером и исполнительным продюсером проекта.

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