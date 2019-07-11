«Майянцы» — тизер второго сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX выкатил короткий тизер второго сезона криминальной драмы Курта Саттера «Майянцы» и заодно объявил дату возвращения сериала на экраны — первый эпизод продолжения выйдет в эфир 3 сентября.

Спин-офф знаменитых «Сынов анархии» рассказывает о байкерском клубе «Майянцы», промышляющем на границе Мексики и Калифорнии. Главный герой — Эзекиэль «Эз» Рейес, после тюрьмы вернувшийся в родной город, где вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона.

В сериале снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.

Саттер числится сосценаристом и исполнительным продюсером проекта. За производством следят Fox 21 TV Studios и FX Productions.