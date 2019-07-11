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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:
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Сценарист «Джона Уика» поработает над сериалом «Сокол и Зимний солдат»

В творческой команде марвеловского многосерийного проекта «Сокол и Зимний солдат» важное пополнение: портал TheWrap сообщает, что в сценарную команду к Малкольму Спеллману («Империя») записался Дерек Кольстад, автор экшен-трилогии «Джон Уик».

Шестисерийный супергеройский боевик расскажет о приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн) после произошедшего в «Мстителях: Финале». Предполагается, что основное внимание уделят вживанию Сокола в роль нового Капитана Америки. Ожидается, что к своим ролям в мини-сериале вернутся Эмили Ванкэмп и Даниэль Брюль.

Кевин Файги продюсирует сериал на пару со Спеллманом. Все шесть эпизодов снимет Кари Скогланд («Викинги», «Рассказ служанки»). Съёмки стартуют в октябре, а премьера намечена на август 2020 года.

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Сокол и Зимний солдат
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