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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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«Наследники» — трейлер и постер второго сезона

Кабельный канал HBO выпустил полноценный трейлер и постер второго сезона семейной драмы «Наследники». Продолжение сериала стартует 11 августа.

Это история о жажде власти, политике и деньгах. Неприлично богатое, очень влиятельное, безжалостное нью-йоркское семейство Рой владеет международной медиаимперией, за которой нужен глаз да глаз. Решение главы семьи Логана Роя отойти от дел и передать бразды правления четырём своим взрослым детям запускает цепочку непредсказуемых событий и опасных интриг.

В сериале снимаются Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс, Питер Фридман и другие. Джесси Армстронг («Вице-президент») выступает шоураннером и сценаристом проекта.

Постер:

Постеры сериала «Наследники»
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Видео Наследники
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