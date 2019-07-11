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«Последнее королевство» — первые фотографии со съёмочной площадки четвёртого сезона

Официальный Twitter-аккаунт сериала «Последнее королевство» опубликовал первые официальные кадры со съёмок четвёртого сезона. С Утредом всё в порядке, а его стильный внешний вид и ближайшее окружение неизменны.

В продолжении историко-приключенческой драмы по книжной серии «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла главный герой Утред (Александр Дреймон) собирается отправиться в Беббанбург, чтобы наконец отвоевать родовое гнездо у коварного дяди, однако дальнейшие события указывают на то, что его предназначение — продолжить воплощать в жизнь мечту покойного короля Альфреда о единой Британии. Эта нехитрая истина и чувства Утреда к леди Этельфлед заставляют великого воина вернуться в мир политических интриг, грозящих разрозненным землям новой войной.

В сериале также снимаются Иэн Харт, Тоби Регбо, Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Магнус Бруун, Джеппе Бек Ларсен, Стефани Мартини и Джейми Блэкли.

Кадры из сериала «Последнее королевство» Кадры из сериала «Последнее королевство»
Промо-арт сериала «Последнее королевство»
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Подкасты
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