«Последнее королевство» — первые фотографии со съёмочной площадки четвёртого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный Twitter-аккаунт сериала «Последнее королевство» опубликовал первые официальные кадры со съёмок четвёртого сезона. С Утредом всё в порядке, а его стильный внешний вид и ближайшее окружение неизменны.

В продолжении историко-приключенческой драмы по книжной серии «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла главный герой Утред (Александр Дреймон) собирается отправиться в Беббанбург, чтобы наконец отвоевать родовое гнездо у коварного дяди, однако дальнейшие события указывают на то, что его предназначение — продолжить воплощать в жизнь мечту покойного короля Альфреда о единой Британии. Эта нехитрая истина и чувства Утреда к леди Этельфлед заставляют великого воина вернуться в мир политических интриг, грозящих разрозненным землям новой войной.

В сериале также снимаются Иэн Харт, Тоби Регбо, Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Магнус Бруун, Джеппе Бек Ларсен, Стефани Мартини и Джейми Блэкли.