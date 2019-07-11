«Dark/Web» — трейлер хоррор-антологии об опасностях в сети

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер фантастического хоррора «Dark/Web». Восьмисерийный первый сезон антологии появится в доступе уже 19 июля.

События ужастика разворачиваются в ближайшем будущем. Таинственное исчезновение гениальной программистки Молли Солис приводит к воссоединению давно не видевшихся старых друзей, которые вскоре выясняют, что оставленные ею подсказки-шифровки указывают на приближение опасного технологического кризиса.

В сериале снимаются Ноеми Гонзалез, Сибонгиле Мламбо, Джули Бенц, Клэр Крамер, Николас Брендан, Гэбриел Луна, Майкл Нарделли и Зельда Уильямс.