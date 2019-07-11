Paramount Network заказал съёмки многосерийного приквела «Сексуальной твари»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлым летом студии-партнёры Anonymous Content и Paramount Television решили снять многосерийный приквел «Сексуальной твари» Джонатана Глэйзера. Нынче же стало известно, что канал Paramount Network официально дал добро на съёмки 10-серийного первого сезона телевизионной предыстории культовой криминальной драмы. Главные роли в фильме 2000 года сыграли Рэй Уинстон, Бен Кингсли и Иэн Макшейн. О молодости их персонажей и пойдёт речь в сериале.

В центре многосерийной гангстерской драмы — молодой талантливый вор Гэри «Гэл» Дав, налаживающий сотрудничество с будущим подельником Доном Логаном, подвизавшийся работать на мафиози Тедди Басса и знакомящийся со своей будущей женой — порнозвездой Диди. Это хроника нисхождения главного героя в манящее безумие криминального Лондона 90-х.

Режиссирует первый сезон Карин Кусама («Время возмездия») по сценарию Майкла Калео («Клан Сопрано»); оба числятся в исполнительных продюсерах сериала наряду со сценаристами полнометражки Луисом Меллисом и Дэвидом Синто.