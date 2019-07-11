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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр «Зелёной книги» готовит суицидальную комедию для Quibi

Оскароносец Питер Фаррелли («Зелёная книга») решил одарить своим талантом и телевидение. Режиссёр разрабатывает комедию «Сейчас» (The Now) для крайне амбициозной видеоплатформы Quibi — детища директора DreamWorks Джеффри Катценберга и бывшего президента eBay и Hewlett-Packard Маргарет Уитмен, которые уже успели заманить в свои сети Стивена Спилберга, Гильермо Дель Торо, Сэма Райми и Антуана Фукуа.

В центре сюжета окажется парень, который готовится совершить суицид, когда узнаёт, что его брат и отец также покончили с собой. В итоге ему придётся научиться жить сегодняшним днём.

Фаррели пишет сценарий совместно с Питом Джонсом и Стивом Леффом («Ранчо»). Исполнительными продюсерами выступют Джефф Окин и разбирающийся в теме Стив Голин («13 причин почему»). Производство на контроле у Anonymous Content.

Старт платформы намечен на апрель следующего года.

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