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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Первый трейлер подросткового спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Кабельный канал AMC выложил на всеобщее обозрение первый трейлер нового сериала по бесконечной вселенной «Ходячих мертвецов» — пока что безымянного спин-оффа о первом поколении людей, выросшем при зомби-апокалипсисе.

Сосоздатель оригинального сериала Скотт М. Гимпл уже предупреждал, что их новое детище будет совершенно не похоже на то, что мы видели раньше, а также откроет зрителям новые миры этой вселенной, о существовании которых никто не подозревал.

Главные роли в спин-оффе исполнят Аннет Махендру, Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту и Хэл Кампстон. Срежиссирует все 10 эпизодов Джордан Вот-Робертс («Конг: остров черепа», «Ты — воплощение порока»).

Съёмки уже стартовали, а премьера случится весной 2020 года.

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Безымянный спин-офф «Ходячих мертвецов» Ходячие мертвецы
 20 июляАннет Махендру присоединилась к спин-оффу «Ходячих мертвецов» 11 июляСпин-офф «Ходячих мертвецов» нашёл исполнительницу главной роли
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