Первый трейлер подросткового спин-оффа «Ходячих мертвецов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC выложил на всеобщее обозрение первый трейлер нового сериала по бесконечной вселенной «Ходячих мертвецов» — пока что безымянного спин-оффа о первом поколении людей, выросшем при зомби-апокалипсисе.

Сосоздатель оригинального сериала Скотт М. Гимпл уже предупреждал, что их новое детище будет совершенно не похоже на то, что мы видели раньше, а также откроет зрителям новые миры этой вселенной, о существовании которых никто не подозревал.

Главные роли в спин-оффе исполнят Аннет Махендру, Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту и Хэл Кампстон. Срежиссирует все 10 эпизодов Джордан Вот-Робертс («Конг: остров черепа», «Ты — воплощение порока»).

Съёмки уже стартовали, а премьера случится весной 2020 года.