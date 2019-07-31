Съёмки сериала «Агенты Щ.И.Т.» официально завершены

Съёмки заключительного сезона «Агентов Щ.И.Т.» подошли к концу — аккаунты актёров и съёмочной команды с соцсетях пестрят эмоциональными сообщениями в знак прощания с проектом. О том, что седьмой сезон станет для сериала финальным, официально подтвердилось на прошедшем недавно Comic Con, а слухи ходили ещё ранней весной. Как бы то ни было, сериалу удалось продержаться в эфире дольше других телевизионных проектов Marvel, сколотить обширную преданную фанбазу и, что немаловажно, грамотно завершить историю.

13-серийный седьмой сезон фантастико-приключенческого экшена о тайных спасителях человечества стартует на телеканале ABC в следующем году. В сериале снимаются Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Бессменные шоураннеры и создатели проекта Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн наверняка припасли для зрителей эмоциональное и эффектное прощание с героями истории.