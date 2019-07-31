«Исповедь» — трейлер детективной драмы с Мартином Фриманом

Как оказалось, доктору Ватсону не нужен Шерлок, чтобы раскрывать преступления — он прекрасно обходится своими силами. В сети появился трейлер шестисерийной детективной драмы «Исповедь» от канала ITV с Мартином Фриманом в главной роли. Сериал выйдет в этом году, но пока неизвестно, когда именно.

История, основанная на реальных событиях, произошедших в марте 2011 года, рассказывает о том, как старший инспектор полиции Стив Фалчер (Фриман) сознательно нарушает протокол и закон, чтобы поймать и посадить виновного в убийстве. Это непростое решение будет стоить Фалчеру его карьеры и репутации.

В сериале снимаются Имельда Стонтон, Чарли Купер, Шивон Финнеран и другие. Все шесть эпизодов срежиссировал Пол Эндрю Уильямс («Бродчёрч») по сценарию Джеффа Поупа.