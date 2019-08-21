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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Наследники» продлён на третий сезон

Едва вернувшаяся в эфир со вторым сезоном семейная драма «Наследники» о непростой жизни богачей получила от кабельного канала HBO продление на третий сезон. Критики сериал хвалят, а зрители с удовольствием его смотрят, так отчего же не продлить?

Многосерийная сатира Джесси Армстронга («Вице-президент») повествует о неприлично богатом, очень влиятельном, безжалостном нью-йоркском семействе Рой, владеющем международной медиаимперией, которой необходим сильный, дальновидный руководитель-стратег. Когда глава семьи Логан Рой решает уйти на покой и передать бразды правления четырём своим детям, начинается полная интриг и козней борьба за власть.

В сериале снимаются Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс, Питер Фридман и другие.

Третий сезон обещают показать в следующем году.

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Наследники
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