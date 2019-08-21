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«Остров» — трейлер и дата выхода фантастического триллера

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фантастического экшен-триллера о выживанцах «Остров». Главные роли в семисерийном мини-сериале играют Кейт Босуорт («Искусство большего»), Натали Мартинес («В розыске») и Алекс Петтифер («Я — четвёртый»).

История начинается с крупной неприятности — десять человек просыпаются на таинственном острове и не помнят, кто они такие и как сюда попали. Главные герои хотят одного — вернуться домой, но страшный остров приберёг для гостей множество испытаний — физических и психологических. Новоиспечённым островитянам предстоит самосовершенствоваться, чтобы выжить, либо деградировать и погибнуть.

За сценария отвечают шоураннер проекта Нил Лабут («Замкнутый круг») и Люси Тейтлер («Мистер Робот»). Сериал срежиссировал Джонатан Скарф («Ван Хельсинг»). Исполнительными продюсерами выступают Чад Оакс («Фарго», «Ад на колёсах») и Майк Фрислев («Убийцы Ву»). Производство на контроле у Nomadic Pictures Entertainment.

Премьера — 12 сентября.

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«Остров» — трейлер и дата выхода фантастического триллера

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