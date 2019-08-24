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К сериалу «Сокол и Зимний солдат» официально присоединились Эмили Ванкэмп и Уайатт Рассел

На выставке D23 Expo 2019 официально подтвердился ещё один слух — об участии в сериале «Сокол и Зимний солдат» Эмили Ванкэмп. Актриса действительно вернётся в мир MCU и вновь исполнит партию Шэрон Картер.

Вдобавок актёрский состав проекта пополнился за счёт Уайатта Рассела («Оверлорд»), которому досталась роль Джона Уокера, также известного как супергерой-патриот СШАгент (U.S.Agent).

Шестисерийный супергеройский экшен Marvel Studios поведает о приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн), которым после событий «Мстителей: Финала» вновь придётся иметь дело со злодеем Гельмутом Земо (Даниэль Брюль).

За сценарий отвечают Малкольм Спеллман («Империя») и Дерек Кольстад (кинотрилогия «Джон Уик»). Все шесть эпизодов срежиссирует Кари Скогланд («Викинги»). Съёмки начнутся в октябре в Атланте, штат Джорджия, а премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ следующей осенью.

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Сокол и Зимний солдат
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