К сериалу «Сокол и Зимний солдат» официально присоединились Эмили Ванкэмп и Уайатт Рассел

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На выставке D23 Expo 2019 официально подтвердился ещё один слух — об участии в сериале «Сокол и Зимний солдат» Эмили Ванкэмп. Актриса действительно вернётся в мир MCU и вновь исполнит партию Шэрон Картер.

Вдобавок актёрский состав проекта пополнился за счёт Уайатта Рассела («Оверлорд»), которому досталась роль Джона Уокера, также известного как супергерой-патриот СШАгент (U.S.Agent).

Шестисерийный супергеройский экшен Marvel Studios поведает о приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн), которым после событий «Мстителей: Финала» вновь придётся иметь дело со злодеем Гельмутом Земо (Даниэль Брюль).

За сценарий отвечают Малкольм Спеллман («Империя») и Дерек Кольстад (кинотрилогия «Джон Уик»). Все шесть эпизодов срежиссирует Кари Скогланд («Викинги»). Съёмки начнутся в октябре в Атланте, штат Джорджия, а премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ следующей осенью.