«Американская история ужасов» — трейлер девятого сезона хоррор-антологии

В сети появился первый полноценный трейлер девятого сезона знаменитой антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов», который обещает порадовать поклонников классических слэшеров.
Телеглава с подзаголовком «1984», вдохновлённая культовыми хоррор-франчайзами «Хэллоуин» и «Пятница, 13-е», судя по пестрящему отсылками трейлеру, будет придерживаться классической формулы, где присутствуют веселящиеся подростки разной степени испорченности, приятное поначалу место отдыха и сбежавший из-под присмотра психопат-убийца.
В девятом сезоне снимаются Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Лесли Гроссман, Джон Кэрролл Линч, Мэттью Моррисон, Гас Кенуорти, Анджелика Росс, Дерон Хортон и Зак Вилла.
Сериал возвращается на экраны 18 сентября.
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