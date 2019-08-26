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«Острые козырьки» вернулись на экраны с личным рекордом Disney готовит художественную адаптацию своего мультфильма «Робин Гуд» Киновселенная Marvel лишилась «Человека-паука» из-за жадности Sony Канал Syfy попрощался с «Криптоном» и задумкой снять его спин-офф «Лобо» Многосерийной экранизацией фэнтезийной серии «Горменгаст» займётся Showtime
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Острые козырьки» вернулись на экраны с личным рекордом

Гангстерская драма Стивена Найта «Острые козырьки» отметила возвращение на телеэкраны собственным рекордом — первая серия пятого сезона собрала наибольшее количество просмотров — 3,7 млн за вечер — в сравнении с премьерными показами остальных сезонов проекта.

Предыдущие старты выглядели так: первый сезон — 2,4 млн, второй сезон — 1,7 млн, третий сезон — 2 млн и четвёртый сезон — 2,3 млн просмотров.

События продолжения развиваются во время финансового кризиса 1929 года. Томас Шелби нынче заседает в парламенте, где знакомится с политиком Освальдом Мосли, высказывающим крайне смелые взгляды на будущее страны. Их взаимоотношениям суждено очень сильно повлиять на будущее семейства Шелби и всего государства.

В сериале снимаются Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Финн Коул, Кейт Филлипс, Софи Рандл, Чарли Мёрфи, Наташа О’Кифф, Эйдан Гиллен, Джек Роуэн, Кингсли Бен-Адир и Аня Тейлор-Джой. Пятый сезон срежиссировал Энтони Бирн («Последнее королевство»).

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Острые козырьки
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