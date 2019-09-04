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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Земноморье» Урсулы Ле Гуин отправляется на малые экраны

Студия A24 («Из машины», «Солнцестояние») и Дженнифер Фокс («Стрингер») займутся совместной разработкой многосерийной экранизации книжной серии «Земноморье» Урсулы Ле Гуин.

Дженнифер Фокс успела получить от ныне покойной Ле Гуин благословение на создание киносерии, однако позже проект было решено разрабатывать в форме сериала, который Фокс берётся продюсировать.

Культовый книжный цикл в жанре эпического фэнтези насчитывает пять романов и восемь коротких историй. События разворачиваются в мире Земноморья, на архипелаге из сотен островов, населённых людьми и различными сказочными существами.

A24 Отвечает за производство и финансирование проекта, который в ближайшее время собираются питчить каналам и потоковым сервисам.

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