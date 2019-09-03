«Мандалорец» — свежий кадр из фантастического экшена

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал EW опубликовал свежий кадр из космического вестерна «Мандалорец», иллюстрирующий один из многочисленных напряжённых моментов в жизни главного героя. На этот раз он что-то не поделил с двумя жителями планеты Трандоша.

Приключенческий боевик Джона Фавро и Дэйва Филони, повествующий о странствиях одинокого стрелка-мандалорца (Педро Паскаль) по дальним рубежам галактики, стартует в день запуска цифровой платформы Disney+ 12 ноября.

В сериале снимаются Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи, Вернер Херцог и Минг-На Вен.