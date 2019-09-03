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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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«Мандалорец» — свежий кадр из фантастического экшена

Портал EW опубликовал свежий кадр из космического вестерна «Мандалорец», иллюстрирующий один из многочисленных напряжённых моментов в жизни главного героя. На этот раз он что-то не поделил с двумя жителями планеты Трандоша.

Приключенческий боевик Джона Фавро и Дэйва Филони, повествующий о странствиях одинокого стрелка-мандалорца (Педро Паскаль) по дальним рубежам галактики, стартует в день запуска цифровой платформы Disney+ 12 ноября.

В сериале снимаются Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи, Вернер Херцог и Минг-На Вен.

Кадры из сериала «Мандалорец»
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