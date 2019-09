Роберт Дауни-младший, возможно, вернётся во вселенную Marvel

Сайт We Got This Covered, активно коллекционирующий разнообразные слухи, сообщает, что отвоевавший своё в образе Железного человека Роберт Дауни-младший попрощался с вселенной Marvel лишь на время.

На этот раз портал более или менее уверен в правдивости информации, так как получил её от инсайдеров, поведавших о возвращении Юэна Макгрегора к роли Оби-Вана Кеноби и Роберте Паттинсоне в образе Бэтмена. Оказывается, Marvel Studios планирует в недалёком будущем запустить на Disney+ сериал по комиксу Ironheart, где юный техногений Рири Уильямс создаёт свои высокотехнологичные доспехи, очень напоминающие костюм Железного человека, и становится супергероиней Железное сердце.

Предполагается, что Дауни-младший возьмётся озвучивать искусственный интеллект, встроенный в костюм девушки.

Само собой, на данном этапе официально комментировать этот слух пока никто не берётся.