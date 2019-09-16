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«Рассвет» — тизер чёрной комедии про школьников и зомби

Потоковый сервис Netflix выпустил тизер многосерийной зомби-комедии «Рассвет» по одноимённому графическому роману Брайана Ральфа. Школьников настиг ядерный апокалипсис, но они не унывают и вовсю резвятся в этом новом для себя мире. Премьера первого сезона состоится 24 октября.

События разворачиваются в постапокалиптическом Глендейле в Калифорнии. 17-летний школьник Джош Уилер (Колин Форд) отправляется на поиски своей пропавшей девушки Сэм (Софи Симнетт) и присоединяется к пёстрой компании таких же, как и он, отщепенцев, куда входят 10-летняя пироманьячка Ангелика (Аливия Элин Линд) и бывший одноклассник Джоша — задира Уэсли Фистс (Остин Крут), превратившийся в самурая-пацифиста. Чтобы выжить, главному герою предстоит спасаться от безжалостных банд в духе «Безумного Макса», кровожадных гулей и остальных «радостей», которые ему готовит этот дивный новый мир.

В сериале также снимаются Мэттью Бродерик, Криста Родригес, Грегори Касьян, Коди Кирсли и другие. Создателями проекта выступают Арон Эли Колейт («Звёздный путь: Дискавери», «Герои») и Брэд Пейтон («Рэмпейдж», «Разлом Сан-Андреас»). Колейт числится шоураннером, а Пейтон — режиссёром.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
 
LIVEКГ играет: Max Payne 2: Revisited Remix
 

Выйдут в сентябре

17 Вт21:45ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)
22 ВсТелеовощи (видео)

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