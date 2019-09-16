«Рассвет» — тизер чёрной комедии про школьников и зомби

Потоковый сервис Netflix выпустил тизер многосерийной зомби-комедии «Рассвет» по одноимённому графическому роману Брайана Ральфа. Школьников настиг ядерный апокалипсис, но они не унывают и вовсю резвятся в этом новом для себя мире. Премьера первого сезона состоится 24 октября.

События разворачиваются в постапокалиптическом Глендейле в Калифорнии. 17-летний школьник Джош Уилер (Колин Форд) отправляется на поиски своей пропавшей девушки Сэм (Софи Симнетт) и присоединяется к пёстрой компании таких же, как и он, отщепенцев, куда входят 10-летняя пироманьячка Ангелика (Аливия Элин Линд) и бывший одноклассник Джоша — задира Уэсли Фистс (Остин Крут), превратившийся в самурая-пацифиста. Чтобы выжить, главному герою предстоит спасаться от безжалостных банд в духе «Безумного Макса», кровожадных гулей и остальных «радостей», которые ему готовит этот дивный новый мир.

В сериале также снимаются Мэттью Бродерик, Криста Родригес, Грегори Касьян, Коди Кирсли и другие. Создателями проекта выступают Арон Эли Колейт («Звёздный путь: Дискавери», «Герои») и Брэд Пейтон («Рэмпейдж», «Разлом Сан-Андреас»). Колейт числится шоураннером, а Пейтон — режиссёром.