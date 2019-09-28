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Телеовощи. Выпуск 303: Хорошо, что закончились
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29 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
30 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

1 Вт21:45ЕВА (трансляция)
2 СрНоль кадров в секунду (аудио)
2 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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0Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
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