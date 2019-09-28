Телеовощи. Выпуск 303: Хорошо, что закончились

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:16 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:39 —
|«Криминал» (Criminal) — 1x01—02 (премьера)
|06:59 —
|«Всем встать» (All Rise) — 1x01 (премьера)
|13:06 —
|«Городской закон блефа» (Bluff City Law) — 1x01 (премьера)
|15:23 —
|«Блудный сын» (Prodigal Son) — 1x01 (премьера)
|17:26 —
|«Стамптаун» (Stumptown) — 1x01 (премьера)
|22:40 —
|«Боб любит Абишолу» (Bob Hearts Abishola) — 1x01 (премьера)
|25:54 —
|«Явление» (Emergence) — 1x01 (премьера)
|29:19 —
|«Захват» (The Capture) — 1x01—04
|36:18 —
|«Южный Парк» — 23x01 (премьера сезона)
|42:25 —
|«Почему женщины убивают» — перестали смотреть
|44:29 —
|«Крайний космос» — 2x13 (финал сезона)
|47:28 —
|«Форс-мажоры» — 9x08—10 (финал сериала)
|57:18 —
|Зачитываем донаты
|58:13 —
|Новости
|01:30:27 —
|Отвечаем на вопросы
|01:39:28 —
|«Одинокие сердца» — 1x01
|01:50:48 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x19 (впечатления Льва)
|01:59:15 —
|«Вавилон 5» — 1x09 (впечатления Юры)
|02:06:23 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x06 (впечатления Ларисы)
|02:21:14 —
|«Психопаспорт» — 1x21 (впечатления Ларисы и Юры)
|02:26:00 —
|«Лексс» — 2x08 (впечатления Юры и Льва)
|02:32:52 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x05 (впечатления Михаила)
|02:38:38 —
|«Игроки» — 5x03—05
|02:43:29 —
|Благодарим наших спонсоров
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