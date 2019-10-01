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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Алекс Райдер» — тизер-трейлер приключенческого экшена про юного супершпиона

Студии Eleventh Hour Films и Sony Pictures Television выпустили тизер-трейлер сериала «Алекс Райдер». Восьмисерийной экранизации знаменитой книжной серии Энтони Горовица ещё только предстоит найти себе пристанище на одном из каналов или цифровых платформ.

Романы повествуют о подростке-супершпионе Алексе Райдере (Отто Фаррант) — сироте, которого воспитывал состоятельный дядя. После трагической гибели опекуна Алекс узнаёт, что Йен Райдер был агентом MI6. Дядя понимал, что рано или поздно племяннику суждено его подменить, поэтому исподволь обучал Алекса своему ремеслу. Теперь власти просят главного героя продолжить выполнение сверхсекретной миссии старшего Райдера по спасению мира.

В основу первого сезона лёг второй роман серии «Точка отсчёта» (Point Blanc). Сценарий написал Гай Бёрт («Борджиа»), а за режиссуру отвечает Андреас Прохаска («Тёмная долина»).

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