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«По правде говоря» — трейлер детективного триллера с Аароном Полом, Октавией Спенсер и Лиззи Каплан

Потоковый сервис Apple TV+ выпустил трейлер детективного триллера «По правде говоря», где снимаются Аарон Пол («Во все тяжкие»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»), а Лиззи Каплан («Мастера секса») играет сразу две роли — сестёр-близняшек. 10-серийный первый сезон уже и дату выхода получил — премьера состоится 6 декабря.

Новая улика убеждает автора криминального подкаста Поппи Парнелл (Спенсер) вернуться к расследованию давно закрытого дела об убийстве отца сестёр-близнецов Джози и Лэйни (Каплан). Поппи предстоит встретиться лицом к лицу с Уорреном Кейвом (Пол) — человеком, который, возможно, по ошибке и не без её участия оказался 18 лет назад за решёткой.

За сценарную адаптацию романа Кэтлин Барбер Are You Sleeping отвечает шоураннер проекта Нишель Трэмбл Спэллман («Правосудие», «Хорошая жена»).

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