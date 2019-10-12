Ребут «Крутого Уокера» с Джаредом Падалеки отошёл каналу The CW

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сентябре бесстрашный Джаред Падалеки, прошедший многолетнее испытание «Сверхъестественным», записался в ребут знаменитого сериала CBS «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Главную роль в культовом оригинале 90-х сыграл сам Чак Норрис.

На днях выяснилось, что проект под названием «Уокер» прибрал к рукам телеканал The CW, решив не отпускать Падалеки слишком далеко. Впрочем, поговаривают, актёр и сам изъявлял желание остаться на канале, который уже давно стал ему родным. В какое безобразие превратится перезапуск с таким-то местом вещания, остаётся только гадать.

Корделл Уокер в исполнении Падалеки, возвращается в родной Остин после двух тяжёлых лет работы под прикрытием, однако дома вдовцу с двумя детьми тоже скучать не придётся. Вместе с напарницей крутой рейнджер примется воевать с преступностью и вершить правосудие, руководствуясь собственным кодексом чести.

Сценарий пишет Анна Фрике («Сосны»), которая вдобавок числится исполнительным продюсером наряду с Джаредом Падалеки, Дэном Лином («Радиоволна») и Дэном Спило. Производство контролирует CBS Television Studios.