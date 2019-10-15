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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Apple TV+ продлил сериал «Для всего человечества» на второй сезон

Судя по всему, потоковый сервис Apple TV+ на 100% уверен в своей пока не выпущенной новинке «Для всего человечества», потому что официально продлил проект Рональда Д. Мура на второй сезон. Съёмки продолжения космической драмы, по данным портала Deadline, уже начались.

Сюжет разворачивается в альтернативной реальности, где международное соперничество в освоении космоса продолжается и усиливается. В центре истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях, определяющих судьбу великой борьбы за космос между СССР и США.

В первом сезоне снимаются Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур и другие. За режиссуру отвечает Сет Гордон («Несносные боссы»), а за сценарий — Мур, Мэтт Уолперт и Бен Недиви. Производство контролируют Sony Pictures Television и Tall Ship Productions.

Премьера сериала состоится 1 ноября, в день запуска цифровой платформы.

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Для всего человечества
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