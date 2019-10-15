Хизер Грэм получила роль в «Противостоянии» Стивена Кинга

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актёрский состав «Противостояния» от потокового сервиса CBS All Access снова пополнился — на этот раз в фантастический триллер по культовому роману Стивена Кинга записалась Хизер Грэм («Калифрения»).

В центре мрачной истории — пережившие эпидемию остатки человечества, разделившиеся на группы, худо-бедно сосуществующие в новом мире, где миссия добра легла на хрупкие плечи древней Матушки Абагейл, а все кошмары и зло воплотились в небезызвестном Рэндалле Флэгге — человеке со смертоносной улыбкой и невероятными силами.

Грэм сыграет состоятельную даму Риту Блэкмур, оказавшуюся совершенно неготовой к реалиям постапокалипсиса и пытающуюся выбраться из поражённого заразой Нью-Йорка.

Ранее в проект записались Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Киннир, Одесса Янг, Генри Зага, Мэрилин Мэнсон, Йован Адепо, Оуэн Тиг, Брэд Уильям Хенке, Дэниэл Суньята и Александр Скарсгард.

Режиссирует сериал его создатель Джош Бун («Новые мутанты») по собственному сценарию, написанному в соавторстве с Беном Кавеллом («Правосудие», «Родина»). Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Роем Ли («Оно»), Джимми Миллером и Ричардом П. Рубинштейном.