«Тёмные начала» — минутный трейлер фэнтези по романам Филипа Пулмана

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вслед за HBO свою версию трейлера «Тёмных начал» выпустил канал BBC — минутный видеоролик напоминает о масштабности действа и демонстрирует парочку новых кадров. Премьера многосерийного фэнтези состоится 3 ноября.

В экранизации знаменитой книжной серии Филипа Пулмана о приключениях юной Лиры Белаквы снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт, Амир Уилсон и другие. За сценарий отвечает Джек Торн («Чудо»), а за режиссуру — Том Хупер («Король говорит!»).