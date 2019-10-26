«Семейка Муди» — тизер рождественской комедии с Дэнисом Лири и Джеем Барушелем

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал FOX показал тизер посвящённого зимним праздникам мини-сериала «Семейка Муди» с Дэнисом Лири («Секс, наркотики и рок-н-ролл») и Джеем Барушелем («Мужчина ищет женщину»). Шесть эпизодов покажут за три дня — по два эпизода 4, 9 и 10 декабря.

Комедия, основанная на австралийском сериале A Moody Christmas, рассказывает о Шоне и Энн Муди, их трёх взрослых детях и остальных родственниках, собирающихся под одной крышей на рождественские праздники. Но разность характеров, странности, личные секреты и выходки отдельных членов семейства мешают им мирно отметить грядущие торжества.

Помимо Лири и Барушеля в актёрском составе значатся Франсуа Арно, Челси Фрай, Элизабет Перкинс, Джош Сегарра и Мария Габриела де Фария. Сценарием занимались Боб Фишер («Мы — Миллеры»), Роб Гринберг («Как я встретил вашу маму») и Тэд Куилл («Клиника»).