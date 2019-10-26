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«Тёмные начала» — ролик о создании сериала с комментариями авторов и актёров

Телеканал BBC опубликовал содержательный видеоролик о создании многосерийного фэнтези «Тёмные начала», где актёрский состав и авторы проекта подробно рассказывают о сериале по знаменитой книжной серии Филипа Пулмана. А ещё в ролике много свежих кадров, не успевших засветиться в предыдущих тизерах и трейлерах.

Невероятные приключения Лиры Белаквы начинаются уже на следующей неделе — первая серия масштабной экранизации от сценариста Джека Торна («Чудо») и режиссёра Тома Хупера («Король говорит!») выходит в эфир 3 ноября.

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