Телеовощи. Выпуск 308: Невероятная история успеха

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:42 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:19 —
|«Кремниевая долина» — 6x01 (премьера сезона)
|16:24 —
|«Судная ночь» — 2x03
|32:16 —
|«Зло» — 1x05
|43:00 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 1x05
|52:23 —
|«Новобранец» — 2x05
|58:59 —
|«Робоцып» — 10x09—10
|01:07:36 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x10 (впечатления Михаила)
|01:12:11 —
|«Прослушка» — 2x04
|01:22:15 —
|Новости
|02:55:17 —
|«Метод Комински» — 2x01 (премьера сезона)
|03:00:22 —
|«Война миров» (The War of the Worlds) — 1x01—02
|03:07:48 —
|«Рассвет» — 1x03—05
|03:25:52 —
|«Хранители» — 1x02
|03:30:39 —
|«Жить с самим собой» — 1x02
|03:34:04 —
|«Южный Парк» — 23x05
|03:38:32 —
|«Лексс» — 2x12 (впечатления Юры и Льва)
|03:47:23 —
|«Психопаспорт» — 2x03 (впечатления Юры и Льва)
|03:57:10 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x03 (впечатления Льва)
|04:07:56 —
|«Вавилон 5» — 1x14 (впечатления Юры)
|04:14:13 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x10 (впечатления Ларисы)
|04:35:10 —
|Благодарим наших спонсоров