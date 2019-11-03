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Новые сериалы 4–10 ноября

Сколько-нибудь значимых сериальных премьер на неделе не предвидится. Но эту неприятность довольно легко пережить, учитывая, что на канал Adult Swim с четвёртым сезоном возвращаются «Рик и Морти», а кабельный канал Showtime начнёт транслировать десятый сезон «Бесстыдников». Вдобавок на потоковом сервисе Netflix выйдет полный второй сезон чёрной комедии «Конец ***го мира».

Понедельник, 4 ноября

 
Сезон2
Channel 4, Netflix
Конец ***го мира The End of the F***ing World

комедия, драма, романтический

В ролях Алекс Лоутер, Джессика Барден, Джемма Уилан, Эрл Кейв, Барри Уорд, Джек Вил

Создатель Чарли Ковелл

Экранизация одноимённого комикса Чарльза Форсмана рассказывает о подростках-одноклассниках, сбежавших из дому в поисках лучшей жизни: замкнутом, считающем себя психопатом и мечтающем об убийстве Джеймсе и капризной бунтарке Алиссе. В начале второго сезона Алисса безуспешно пытается примириться с произошедшим два года назад на пляже.

Видео

Вторник, 5 ноября

 
Сезон4
Netflix
Ши-Ра и Непобедимые принцессы She-Ra and the Princesses of Power

анимация, приключения, фэнтези

В ролях Эйми Карреро, Карен Фукухара, ЭйДжей Мичалка, Маркус Скрибнер, Решма Шетти, Лоррейн Туссен

Создатель Ноэль Стивенсон

Это история о девочке-сироте по имени Адора, чья родина находится под гнётом злобного Хорда. Однажды она находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, она знакомится с другими волшебными принцессами и Сопротивлением, которое становится её новой семьёй.

Видео

 
Конец сезона2
FX
Майянцы Mayans M.C.

драма, криминал

В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби

Создатель Курт Саттер

Второй сезон байкерской драмы завершится десятым эпизодом Hunahpu. Будет ли кабельный канал FX продлевать сериал на третий сезон, пока неизвестно.

Видео

Четверг, 7 ноября

 
Сезон2
Sky Atlantic (UK), Amazon
Британия Britannia

драма, исторический

В ролях Келли Райлли, Дэвид Моррисси, Зои Уонамейкер, Хьюго Спир, Николай Ли Каас, Стэнли Вебер

Создатель Джез Баттеруорт, Том Баттеруорт, Джеймс Ричардсон

Сюжет расскажет о вторжении на земли будущей Великобритании войск Римской империи в 43 году н. э. и о восстании легендарной предводительницы одного из бриттских племён Боудикки. Отважная воительница найдёт неожиданного союзника в лице римского консула Кассия, и вместе они возглавят мятеж против жадного до чужих земель императора Клавдия.

Видео

Воскресенье, 10 ноября

 
Сезон4
Adult Swim
Рик и Морти Rick and Morty

анимация, комедия, научная фантастика

В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри

Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд

Учёный-социопат с ярко выраженной склонностью к алкоголизму вовлекает своего внука Морти в опасные межпространственные приключения.

Видео

 
Сезон10
Showtime
Бесстыдники Shameless

комедия, драма

В ролях Уильям Х. Мэйси, Эмми Россам, Джастин Чэтвин, Джоан Кьюсак, Кэмерон Монахэн, Эмма Кинни

Создатель Пол Эбботт

Ремейк одноимённого британского сериала о многодетном отце, который вместо того чтобы воспитывать шестерых детей, предпочитает напиваться в хлам, творить всякие непотребства и горевать о неудавшейся жизни. Дети, в свою очередь, пытаются разглядеть через отцовский перегар всю прелесть жизни в пригороде Чикаго, и это у них даже получается. Особенно в те редкие часы, когда папа трезв и приятен в общении.

Видео

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