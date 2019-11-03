Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ведьмак» — трейлер фэнтези-саги по романам Анджея Сапковского — инструмент превращения зрителей-скептиков в оптимистов, ждущих 20 декабря.

Шоураннеры «Игры престолов» понятия не имели, как снимать сериал — Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс наконец-то во всём сознались.

«Мандалорец» — свежий трейлер космического вестерна — Disney+ напоминает, почему так важно дождаться 12 ноября.

«Дракула» — тизер кровавого триллера от Стивена Моффата и Марка Гэтисса — создатели «Шерлока» умело запугивают аудиторию.

HBO Max — дата запуска и цена подписки — новый потоковый сервис обойдётся подписчикам недёшево.

HBO заказал съёмки приквела «Игры престолов» о Таргариенах и назначил шоураннером Мигеля Сапочника — творческая команда и предварительный синопсис проекта внушают осторожный оптимизм.

Первый взгляд на нового Перри Мейсона — продюсер Роберт Дауни-младший обещает премьеру в следующем году.

HBO отказался от приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс — с пилотом что-то не заладилось.