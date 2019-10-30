HBO Max — дата запуска и цена подписки

WarnerMedia анонсировала запуск своего стримингового сервиса HBO Max, а соответствующий ролик демонстрирует всё многообразие контента, включая новые оригинальные проекты, большинство из которых находится на стадии разработки. Имеется даже пара кадров из перекочевавшей с канала TNT фантастической драмы «Взращённые волками» Ридли Скотта, где одну из главных ролей играет Трэвис Фиммел («Викинги», «Варкрафт»).

Цифровая платформа начнёт свою работу в мае 2020 года. Ежемесячная подписка обойдётся в $ 15. К слову, HBO Max примкнёт к стриминговым сервисам Disney+ и Apple TV+ в попытке противостоять пресловутому запойному просмотру сериалов (спасибо, Netflix и Amazon), вернув старую добрую традицию приникать к экранам каждую неделю. Эпизоды всех оригинальных сериалов HBO Max будут выходить по еженедельной схеме.