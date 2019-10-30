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«Конец ***го мира» — трейлер второго сезона чёрной комедии

Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер второго сезона криминальной чёрной комедии «Конец ***го мира». От ролика веет меланхолией, которую после всего случившегося в финале первого сезона наверняка испытывает главная героиня.

Экранизация одноимённого комикса Чарльза Форсмана рассказывает о подростках-одноклассниках, сбежавших из дому в поисках лучшей жизни: замкнутом, считающем себя психопатом и мечтающем об убийстве Джеймсе (Алекс Лоутер) и капризной бунтарке Алиссе (Джессика Барден). В начале второго сезона Алисса безуспешно пытается примириться с произошедшим два года назад на пляже.

Премьера восьмисерийного второго сезона на Netflix состоится 5 ноября, а на британском Channel 4 — на день раньше, 4 ноября.

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