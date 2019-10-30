«Пенниуорт» продлён на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Epix продлил на второй сезон экшен-драму по вселенной DC «Пенниуорт», повествующую о лихой молодости дворецкого Брюса Уэйна. Критики и зрители довольно тепло приняли сериал (70% и 96% одобрения на «Томатах»), и по словам главы канала Майкла Райта, «Пенниуорт» стал самым высокорейтинговым оригинальным проектом вещателя.

10-серийный приквел истории о Бэтмене рассказывает, как жилось в молодости его будущему верному помощнику Альфреду Пенниуорту (Джек Бэннон). События разворачиваются в Лондоне 60-х. Покончив с военной службой, ветеран британского спецназа решает создать частную охранную компанию, а также заводит важнейшее знакомство в своей жизни с молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса.

Бруно Хеллер («Готэм») остаётся сценаристом, а также исполнительным продюсером проекта наряду с режиссёром первого сезона Дэнни Кэнноном. Продолжение, куда также войдут 10 эпизодов, начнут снимать в январе в Великобритании.