«Новый Папа» — тизер-трейлер продолжения «Молодого Папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Британский телеканал Sky выкатил тизер-трейлер второго сезона «Молодого Папы», у которого имеется собственный заголовок — «Новый Папа», отражающий положение дел в Риме после финала первого сезона.

В сериале Паоло Соррентино рассказывается о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Джуд Лоу) с неортодоксальными взглядами на место Католической Церкви в мире. Случившееся в финале первого сезона вынуждает римских кардиналов заняться выборами нового Папы (Джон Малович), но Ленни Белардо напоминает о себе в самый неподходящий момент.

В сиквеле также снимаются Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье, Маурицио Ломбарди, Генри Гудман, Ульрих Томсен, Марк Иванир, Массимо Гини, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и Юлия Снигирь.

Премьера продолжения состоится в январе.