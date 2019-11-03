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«Новый Папа» — тизер-трейлер продолжения «Молодого Папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

Британский телеканал Sky выкатил тизер-трейлер второго сезона «Молодого Папы», у которого имеется собственный заголовок — «Новый Папа», отражающий положение дел в Риме после финала первого сезона.

В сериале Паоло Соррентино рассказывается о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Джуд Лоу) с неортодоксальными взглядами на место Католической Церкви в мире. Случившееся в финале первого сезона вынуждает римских кардиналов заняться выборами нового Папы (Джон Малович), но Ленни Белардо напоминает о себе в самый неподходящий момент.

В сиквеле также снимаются Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье, Маурицио Ломбарди, Генри Гудман, Ульрих Томсен, Марк Иванир, Массимо Гини, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон и Юлия Снигирь.

Премьера продолжения состоится в январе.

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Видео Новый Папа
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