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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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«Волшебники» — тизер пятого сезона обещает возвращение в январе

Кабельный канал Syfy опубликовал тизер пятого сезона «Волшебников», сообщающий, что многосерийное тёмное фэнтези вернётся на экраны с тринадцатью свежими эпизодами в январе.

Сериал по одноимённой трилогии романов Льва Гроссмана рассказывает о студентах нью-йоркского магического колледжа, чья жизнь связана с волшебной страной Филлори. Начало сезона главные герои встретят в мире возрождённой магии, переживая трагические события, случившиеся в финале четвёртой главы.

В сериале снимаются Стелла Маив, Оливия Тейлор Дадли, Арджун Гупта, Хейл Эйплмен, Саммер Бишил и другие. Шоураннерами пятого сезона выступают Сэра Гэмбл, Джон Макнамара и Генри Алонсо Майерс. Производством занимаются Groundswell Productions и Universal Cable Productions.

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