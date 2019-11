Фэнтези «Ведьмак» тяготеет к максимальной реалистичности и хоррору

Чем ближе к премьере, тем больше рекламных материалов. Издание SFX Magazine опубликовало журнальную обложку и несколько промо-снимков из «Ведьмака», стартующего на потоковом сервисе Netflix 20 декабря.

В центре внимания, само собой, главные герои истории — Геральт из Ривии (Генри Кавилл), Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифер (Аня Чалотра).

В дополнение к снимкам пара важных комментариев от Джулиана Парри, отвечающего за спецэффекты в сериале, а до этого работавшего в «Викингах» и «Терроре». Он заверил, что помимо других канонических монстров серии Анджея Сапковского вроде отметившихся в трейлерах стрыги и кикиморы появится джинн из рассказа «Последнее желание».

Однако присутствие монстров не было самоцелью — все эти существа так или иначе влияют на сюжет, создают необходимую атмосферу и аутентичность. Монстрам придавался как можно более приземлённый вид, чтобы сделать их максимально реалистичными и безобразными, — эстетики классического фэнтези в истории почти нет, всё максимально приближено к реальности.

Я считаю, [сериал] основательно тяготеет к хоррору. Мы убираем фэнтезийную составляющую. Честно скажу, мы не гонимся за фантастикой. То есть [существа] фантастические, но в приземлённом смысле, как в хорроре. Джулиан Парри, пугает

Над спецэффектами работают сразу четыре студии: Framestore, One of Us, Cinesite и Platige Images, отвечающие за все визуальные эффекты от монстров до массовых сцен с участием многотысячных армий. Парри отметил, что размах действа, обилие магии и фантастических созданий определённо позволят «Ведьмаку» ставить свой отчётливый след в жанре.

Художник-постановщик Эндрю Лоус в одном из недавних интервью подтвердил слова коллеги, заявив, что в основе «Ведьмака» — фантастический реализм.