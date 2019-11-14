Disney не исключает кинотеатрального фильма по мотивам сериала «Мандалорец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Выход на рынок потокового сервиса Disney+ можно считать успешным. В первую очередь на публику произвёл отличное впечатление сериал «Мандалорец», действие которого разворачивается в мире «Звёздных войн».

Мягко говоря, не всё, что студия Disney делает с этим франчайзом встречает понимание у особо рьяных поклонников серии. А тут случился почти безоговорочный успех. Естественно, ведь шоураннер Джон Фавро принёс самое сладкое — эстетику вестерна, мрачность и мужика в доспехах мандалорца, который напоминает другого классического персонажа.

Короче говоря, ничего удивительного в том, что случилось некоторое головокружение от успехов.

Алан Хорн — главный креативный директор Disney — допустил интересное развитие событий:

«Мандалорец» уже показал свою мощь. Если сериал продолжит в таком же духе, то мы без проблем снимем двухчасовой фильм для кинотеатрального проката.

Всё-таки хочется верить, что Хорн подразумевает полноценное кино, а не обрезанную версию первого сезона. Восемь эпизодов вряд ли можно утрамбовать в один полнометражный фильм.

Но идея, разумеется, хорошая — заставить подписчиков ещё и занести денег в кинопрокат.

Первый эпизод «Мандалорца» познакомил нас с главным персонажем — суровым охотником за головами, который получает задание от бывших имперцев найти (или уничтожить) таинственный объект. У самого протагониста тоже есть сюжетная арка, связанная с его происхождением и обычаями народа.

Второй эпизод выйдет 15 ноября.