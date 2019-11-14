Джек Куэйд обещает сумасшедший второй сезон «Пацанов»

Если кто-то сомневался, что во втором сезоне и без того рисковые «Пацаны» обязательно повысят планку безумия, то исполнитель главной роли Джек Куэйд спешит заверить: в дальнейшем детище Эрика Крипке лишь набирает обороты. Больше крови, больше экшена, больше веселья и полного сумасшествия.

Один из самых популярных сериалов потокового сервиса Amazon вернётся в середине следующего года с целым мешком подарков для поклонников экранизации культового комикса Гарта Энниса.

Ничто не сможет подготовить вас ко второму сезону. Он абсолютно безумен. Скажу так: он куда масштабнее. Думаю, в плане безумных моментов, когда ты восклицаешь: «Что за чёрт?», мы превзошли первый сезон. Некоторые вещи я делал впервые в моей карьере и, возможно, никогда их больше не повторю. Не могу ничего выдавать, но когда увидите, поймёте, о чём я говорю. Джек Куэйд, подогрел интерес

Актёр также упомянул, что дело не только в увеличении масштабов действа и количества экшен-сцен. Важно, что второй сезон продолжит раскрывать персонажей, их характеры и мотивацию, копнёт чуть глубже, откроет новые грани, позволит лучше их понять. Словом, Куэйд заверил, что второго сезон определённо лучше первого по многим статьям.