Шоураннер «Ведьмака» ответила на критику нильфгаардских доспехов

Злосчастные доспехи нильфгаардских солдат из «Ведьмака» успели стать притчей во языцех ещё в разгар съёмок, когда в сеть утекли видео и фотоснимки, демонстрирующие воронёную жатую броню во всей её устрашающей красе. Плач разнёсся по всему интернету, и создателей тщетно призывали к ответу. До нынешнего времени.

На днях шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич побывала на Reddit, где ответила на некоторые вопросы фанатов, в том числе и поделилась своими мыслями в отношении нетривиального дизайна тех самых доспехов.

Мы размышляли так: в отличие от армии Цинтры, состоящей из хорошо обученных рыцарей и профессиональных солдат под командованием королевы Калантэ, армия Нильфгаарда состоит из призывников. Продвигаясь на север, армия грабит города и облагает крестьян воинской повинностью. Они не элитная боевая сила — пока что. Да, в авангарде её мощные военачальники, но сама армия — пёстрое сборище, собранное из необходимости, без блеска и финансирования. Их доспехи это отражают. Мы надеемся, что сериал будет идти годами, и намеренно решили не изображать Нильфгаард в его расцвете, как самую могущественную силу на Континенте. Мы стараемся начать с самого начала (или как можно ближе к таковому), давая всему и вся время и возможность измениться и эволюционировать до своей фантастической финальной формы. Лорен Шмидт Хиссрич, просит подождать

Понадеемся, этакое спорное творческое решение будет одним из немногих и не сможет испортить общее впечатление особенно чувствительным натурам от просмотра фэнтези. Первый сезон экранизации знаменитых романов Анджея Сапковского выходит 20 декабря.