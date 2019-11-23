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Первоисточник: www.kommersant.ru Прямая ссылка на новость:
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«Яндекс» вложился в перезапуск «Смешариков»

Один из самых успешных отечественных мультсериалов получит долгожданное продолжение. «Яндекс» выложил группе компаний «Рики» кругленькую сумму на создание 52 новых эпизодов «Смешариков», получив в обмен эксклюзивные права на показ и использование бренда в своих многочисленных сервисах.

По информации издания «Коммерсантъ», затраты на производство составят порядка 130 млн рублей, из которых 100 млн выделяет «Яндекс». Сама компания уже успела окрестить это крупнейшей инвестицией видеосервиса в области создания детской анимации в России, не иначе.

Новые серии «Смешариков» выйдут в 2020-2021 сначала на сервисах «Кинопоиск» и «Яндекс.Эфир», а потом на одном из российских телеканалов. Премьера мультфильма состоялась в 2003 году, а последний раз он выходил эфир в 2010 году.

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