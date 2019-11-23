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NBC заказал ремейк российского сериала «Квест»

Последние новости из параллельной реальности. Голливуд снова делает ремейк российского проекта для своего телевидения. На этот раз канал NBC заказал адаптацию отечественного сериала «Квест», выходившего на СТС два сезона в 2015-2017 годах.

Разработкой экшен-триллера «Побег» (Escape) займётся Джейсон Нин — исполнительный продюсер таких известных сериалов, как «Пространство» от Amazon и «Люцифер» от Fox и Netflix.

Написанный им сценарий начинается с того, как шестеро незнакомцев приходят в себя на крыше одного из зданий Сан-Франциско. Героям сообщают — жить им осталось лишь 36 часов, а чтобы выжить, нужно пройти смертельно опасные квесты, разбросанные по всему городу.

Нин выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Тариком Джалилом («Игра в молчанку»), консультируют Лукас Картер и Джо Уиггинс из Intrigue Entertainment. Производство берёт на контроль Universal Television.

На всякий случай трейлер отечественного прототипа:

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