The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics — трейлер с датой выхода

Игра The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics, с одной стороны основанная на сериале «Тёмный кристалл: Эра сопротивления», а с другой вдохновлённая Final Fantasy Tactics, получила точную дату выхода: 4 февраля. Платформы — PC, PS4, Xbox One и Switch.

За разработку отвечает студия BonusXP, сотрудничающая с Netflix уже в третий раз: первыми двумя были пиксельные приключения по сериалу «Очень странные дела». Надо заметить, масштабы их совместных проектов растут раз за разом: первая проба пера была на удивление складным, но всё-таки скромным (и бесплатным) мобильным приключением, Stranger Things 3: The Game развила её идеи и довела их до состояния, когда стало не стыдно показываться на «серьёзных» платформах и с серьёзным же ценником на лбу, ну а The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics обещает стать внушительных размеров трёхмерной ролевой тактиков с восьмидесятью миссиями и историей, не только следующей по стопам сериала, но и уделяющий внимание не вошедшим туда ситуациям и персонажам.